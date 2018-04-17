Yapılan son araştırmalar Türkiye'de her 4 kişiden 3'ünün geçmişe özlem duyduğunu ortaya koydu.

Türk halkı eskiden insanların daha mutlu olduğunu düşünüyor.



Ajans Press'in, IPSOS'un yaptığı 'Türkiye Anlama Kılavuzu' araştırmasından ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de her 4 kişiden 3'ünün geçmişe özlem duyduğu belirlendi. Böylece, 'Eskiden insanların daha mutlu olduğunu düşünüyorum' diyenlerin oranı yüzde 76 olarak saptandı.

2015-2017 yılları arasında 34 şehirden 15 bin 918 kişi baz alınarak hazırlanan rapor, Türkiye'nin tüketim alışkanlıkları, hobileri, yaşam tarzı ve boş vakitlerinde neler yaptıkları gibi çeşitli açılardan ele alarak tamamlandı. Elde edilen raporda, nüfusun yüzde 68'inin dış dünyanın acımasız, tahmin edilemez gerçeklerinden dolayı evde kalarak kendini koruma ihtiyacı hissettiğini bildirdi.



YÜZDE 35 KİTAP OKUMUYOR!



Bunun yanı sıra, yüzde 72'inin boş vakitlerini alışveriş merkezlerinde geçirdiği görülürken, AVM'lerde geçirilen sürenin ortalama 3 saat olduğu tespit edildi. Buna ek olarak, Türk halkının yüzde 35'i hiç kitap okumazken, yüzde 44'ünün hiç sinemaya gitmediği görüldü.

Hayatında hiç konser, tiyatro veya opera izlememiş olanların oranı ise yüzde 64 olarak saptandı.



Türk halkının memnuniyetsizlik karnesi de belli oldu. Medyaya yansıyan haber başlıklarına göre; işsizlik, hayat pahalılığı ve döviz kurlarında yaşanan artış, halkın memnuniyetsizlik nedenleri arasında başı çekti. Bu başlıklarda medyaya 270 binin üzerinden haber yansırken, bu konular medyanın gündemini de belirledi.



YÜZDE 24 KİRACI



Öte yandan Türkiye'de bireylerin hane özelliklerine bakıldığında, yüzde 63'ünün ev sahibi olduğu görüldü. Geriye kalan dilimin de yüzde 24'ünün kiracı, yüzde 12'sinin kira vermeden oturduğu, yüzde 1'inin de lojmanda ikamet ettiği belirlendi.