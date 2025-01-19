Türk Hava Yolları, Avrupa’nın en güvenli havayolu şirketi seçildi
AirlineRatings’in 2025 yılı “Dünyanın En Güvenli Havayolları” listesinde Türk Hava Yolları (THY), Avrupa’nın en güvenli havayolu şirketi seçilirken, küresel sıralamada ise 13. sırada yer aldı.
Euronews'te yer alan habere göre; bir havayolu inceleme sitesi olan AirlineRatings, geçtiğimiz günlerde dünyanın en güvenli havayollarının yıllık sıralamasını yayınladı.
ZİRVEDE AİR NEW ZEALAND YER ALIYOR
Havayolu güvenliği konusunda dünyanın en saygın otoritelerinden biri olan AirlineRatings’in yıllık değerlendirme raporuna göre, Air New Zealand, üst üste ikinci kez dünyanın en güvenli havayolu şirketi oldu.
Listede Asya-Pasifik ve Orta Doğu havayolları ilk 11 sıraya hakim olurken, Avrupa’nın zirvesinde Türk Hava Yolları (THY) yer aldı.
THY, sıralamada 7 yıldız alarak Avrupa’nın en güvenli havayolu seçildi. Şirketin uçaklarının genç yaş ortalaması, bakım prosedürleri, pilot eğitim kalitesi ve rapor edilen olay oranlarının düşüklüğü bu başarıda etkili oldu.
Ayrıca, THY’nin 2009 yılında Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda yaşanan kaza sonrası ölümcül bir olay yaşamamış olması da güvenlik konusundaki başarılarını taçlandırdı.
SKYTRAX VE APEX ÖDÜLLERİ
THY, yalnızca güvenlikte değil, yolcu memnuniyetinde de öne çıkıyor. 2024 yılında Skytrax tarafından “Avrupa’nın En İyi Havayolu” seçilen THY, APEX’ten de “Dünya Klasında” ödülü aldı. Bu ödüller, şirketin üstün uçak içi eğlence sistemleri, ikram hizmetleri ve müşteri deneyimi alanındaki başarısını ortaya koyuyor.
THY’nin Avrupa’daki en yakın rakibi TAP Portugal, küresel sıralamada 14. sırada yer alarak Avrupa’nın en güvenli ikinci havayolu oldu. TAP, 1977’den bu yana yolcu kaybı yaşamadı ve uçuş korkusunu yenmek isteyen yolcular için eğitim programları düzenliyor.
Listenin devamında, SAS (16.), British Airways (17.), Iberia (18.), Finnair (19.) ve SWISS (20.) gibi diğer Avrupalı havayolları yer aldı.
AirlineRatings, havayolu şirketlerini bir dizi kapsamlı kritere göre değerlendiriyor. Bunlar arasında uçaklarının yaşı, işlettiği uçak sayısı, verdiği pilot eğitimi ve rapor edilen olayların oranı yer alıyor.
Ayrıca Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yapılan güvenlik denetimleri şirketlerin sıralamasını doğrudan etkiliyor.
Şirketlerin ekonomik istikrarı da sıralamada göz önünde bulunduruluyor. Güçlü bir mali yapıya sahip şirketler, eğitim ve bakım bütçelerini artırarak güvenliği güçlendirebiliyor.