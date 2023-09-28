Türk- İran Akademik Diyaloğu Toplantısı

İran-Türkiye Akademik Diyaloğu’nun birincisi çevrimiçi toplantı ile yapıldı. Toplantı, Vatan Partisi Ulusal Strateji Merkezi, İran Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü, İran Barış Araştırmaları Derneği, İran Siyasal Bilimler Derneği, Bilim ve Ütopya Dergisi ile Türkiye Gençlik Birliği ortaklığında yapıldı.

Toplantıda İlk Sunumu Vatan Partisi Lideri Perinçek Yaptı

Etkinliğin moderatörlüğünü yapan Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Dr. Kadir Nasır, komşu İranlı ve Türk meslektaşların iki ülke ilişkilerini geliştirmek için diyalog kurmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Çalıştaydaki ilk sunumu Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek yaptı. Tarihteki ilk devletlerin Asya kıtasında kurulduğunu belirten Perinçek, ilk devlet teorisyenlerinin Asyalı bilim insanları olduğunun altını çizdi. Katılımcılardan Dr. Rauf Azari, Doğu Perinçek’e “Türkiye’de çeşitli etnisite ve mezhepler var. Barış ve uyum teorisini Türkiye’de nasıl uyguluyorsunuz? sorusunu yöneltti.

Doç. Dr. Şoca Ahmedvend, 1906’daki 1. İran Meşrutiyet Devrimine ilişkin konuştu. Bu dönemdeki öncü İranlı siyaset bilimcilerden biri olan Abdürrahim Talibov Tebrizi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 24. Dönem Milletvekili ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Birgül Ayman Güler de katılımcılar arasında yer aldı. Güler, Batı’nın artık devlet ve uygarlık merkezi olmadığını vurguladı.





