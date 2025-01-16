TÜRK-İŞ Çayırhan'da zirve yapacak

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da satış sürecinin devam edeceğini açıkladı.



Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu olan Türk-iş yılın ilk başkanlar kurulu toplantısını Çayırhan’da toplayacak. Toplantı, Çayırhan Termik Santrali ve Maden işletmesinin satışına karşı AK Parti iktidarına mesaj verilmesi özelliği ile öne çıkıyor.

- 23 ocak Perşembe günü Türk-İş Başkanlar Kurulu Çayırhan’da olacak, orada nöbet çadırları ziyaret edilecek. Maden ve santral gezilir. Satışa çıkarılan lojlanları, arazileri, sosyal tesisleri, misafirhaneleri görsünler istiyorum. Haklılığımız daha iyi anlaşılır.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ulusal Kana'lın sorusuna verdiği yanıtta termik santral ve maden işletmesinin özelleştirme sürecinin devam edeceğini açıkladı.



Bakan Bayraktar, açıklamasında işçilerin hakları ve oradaki sosyal tesisler ile ilgili düzenlemeler yapılacağı bilgilerini verdi.



Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da beklentilerinin karşılık bulmaması halinde eylemlerinin daha güçlü olarak başlayacağını söyledi.

- Olumsuz bir durumda, beklentilerimize cevap alamadığımız bir durumda da Şubat ayının daha belirlemediğimiz bir gününde de daha güçlü kararlı ve daha da haklı bir şekilde bıraktığımız yerden devam edeceğiz.

Eylemin nöbet çadırlarıyla devam ettiğini hatırlatan Akçul, enerji ve madenlerin satışının eleştirdi.



Başkan Akçul işçilerin eyleminin her taraftan destek aldığını, vatan mücadelesi haline geldiğini belirtti.

- Ülkenin her tarafından destek yağıyor, şartnameye iyi bakarsanız, vatan parçası satılıyordu orada, gereksizdi, niye satılır. Hesaplayınca hazineye girecek bir katkı da yok orada.. Adam zaten iki yıllık karıyla buraya vereceği parayı kurtarıyor. Satmasalar oranın kazancı zaten TKİ’ne gidiyor.

Akçul, İhale şartnamesinde işçilerle ilgili düzenleme yaparak satışın önünün açılması çabalarına da yanıt verdi.

- İhale şartnamesinde 17. Madde var, işçilerle ilgili hiç bir şey yok, şimdi bunda da düzenleme yaparak satmak artık toplum vicdanı kabul etmez.

Ankara’nın en büyük Türkiye'nin onbirinci büyük tesisi olan Çayırhan Termik Santrali ve Linyit işletmelerini hükümet satışa çıkarmıştı. Satışa karşı mücadele başlatan işçiler 4 Aralık 2024 tarihinde yapılması planlanan ihale sürecini 4 Mart 2025 tarihine erteletmişti.