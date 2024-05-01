TÜRK-İŞ heyeti 1 Mayıs'ta karanfillerle Kazancı Yokuşunda

TÜRK-İŞ heyeti, 1 Mayıs 1977'de kaybettiğimiz yurttaşlarımızı anmak için Taksim Meydanı'na girdi. Heyet Kazancı Yokuşuna karanfil bıraktı.

TÜRK-İŞ heyeti 1 Mayıs'ta karanfillerle Kazancı Yokuşunda
Son Güncelleme:

TÜRK-İŞ, TOLEYİS ve beraberindeki grup 1 Mayıs nedeniyle önce Kazancı Yokuşuna karanfil, ardından Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı.

 Kazancı Yokuşunda TÜRK-İŞ ve TOLEYİS adına açıklama yapan TOLEYİS Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı, şunları söyledi:

'KUCAKLAŞMAK GEREKİYOR'

“İşçi sınıfı 1 Mayısı asla unutmayacaktır. 1 Mayıslar 12 Eylül öncesi kötü sonuçlarla neticelendi. 12 Eylül’den sonra yeniden özgürlükleri kazanmak için işçi sınıfı çok büyük mücadeleler verdi. Sonunda sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs’ı bayram ilan etti. Taksim gibi bir yerde güvenliğin mutlak suretle sağlanması gerekir. Gerekmemesi içinde hiçbir sebep yok. Biz artık polisimize saygı duyan, askerimize saygı duyan, milletimize saygı duyan birbirimizi seven bir topluluk haline geldik. Bundan sonra hem siyasetçilerin hem Türkiye’yi yönetenlerin kucaklaşması gerekiyor."

İstanbul’da 1 Mayıs gözaltıları! Taksim, Okmeydanı, Beşiktaş…İstanbul’da 1 Mayıs gözaltıları! Taksim, Okmeydanı, Beşiktaş…Yurt
# 1 mayıs # türkiş
Çok Okunanlar
Başkent'te yağmur sonrası elektrik kesintisi
Başkent'te yağmur sonrası elektrik kesintisi
İzmir'de kritik operasyon!
İzmir'de kritik operasyon!
Saraçhane'de kışkırtma! Polislere taş ve sopalarla saldırdılar
Saraçhane'de kışkırtma! Polislere taş ve sopalarla saldırdılar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hamas'a terörist ifadesi kullanmak yanlış olur"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hamas'a terörist ifadesi kullanmak yanlış olur"
Ergün Atalay: "Vatan varsa sendika var, emek var"
Ergün Atalay: "Vatan varsa sendika var, emek var"
Öne Çıkanlar Saraçhane'den canlı bağlantı: 1 polis yaralandı! Saraçhane'den canlı bağlantı: 1 polis yaralandı! Meteoroloji uyardı! Fırtınaya dikkat… Meteoroloji uyardı! Fırtınaya dikkat…