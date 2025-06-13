Türk-İş ve Vatan Partisi’nden Dyson işçilerine destek: "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”

Sendika, işverenin sendika üyesi çalışanlara yönelik sistematik mobbing uyguladığını ve toplu iş sözleşmesi sürecini mahkemeye taşıyarak süreci bilinçli şekilde uzattığını belirtti. Eyleme Vatan Partisi ile Türk-İş temsilcileri de destek verdi.

Basın açıklamasında konuşan Koop-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı, Çalışma Bakanlığı’nın kayıtları doğrultusunda yetki aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yetki sürecimizi mahkemeye taşıyarak toplu sözleşmeyi engellemeye çalışıyorlar. Bu süreçte işçilere mobbing uygulayarak istifaya zorlamayı amaçlıyorlar. Ancak yetkimiz kesinleşecek ve biz bu sözleşmeyi imzalayacağız.”

Şube Başkanı, işverenle diyalog kurmak istediklerini ancak bunun mümkün olmadığını belirtti. Tüm Türkiye’de eylemler düzenleyeceklerini açıkladı.

Koop-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Türkelkul ise açıklamasında şunları söyledi:

“Koop-İş Sendikası işçinin, işin ve işyerinin güvencesidir. Koop-İş’in olduğu yerde huzur ve verimlilik vardır. DYSON mağazalarındaki mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Tüm yasal ve meşru haklarımızı sonuna kadar kullanacağız.”

Eyleme Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş de destek verdi. Türk-İş adına konuşan Faki Erdal, dayanışma mesajı verdi:

“Hep birlikte mücadele edeceğiz, haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Sendikasız arkadaşlarımızı da örgütleyerek Avrupa standartlarında sendikalaşmayı hedefliyoruz.”

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan da eylemde söz aldı. Özkan, sendikal hakların anayasa ile güvence altına alındığını hatırlattı:

“Koop-İş ve Türk-İş yabancı sermaye düşmanı değildir. Ancak yabancı şirketler Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına ve iş kanunlarına uymak zorundadır. Burası muz cumhuriyeti değil. Dyson’ı Türkiye’nin yasalarına uymaya davet ediyoruz.”