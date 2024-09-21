TÜRK-İŞ'ten Türkiye'de iş durduracak

Sabah mesai başlama saatinde iş yerleri önünde toplanılacak. Kitlesel basın açıklamaları yapılacak. Bir saatlik oturma eylemi olacak. İşçiler bu kez de seslerini iş yerlerinden yükseltecek.



Türkiye'nin en büyük işçi Konfederasyonu TÜRK-İŞ, Hükümetin ekonomide uyguladığı politikalara karşı bir eylem kararı daha aldı.



81 ilde meydanlara çıkan Konfederasyon 24 Eylül Salı günü örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde yapacağı iş bırakma eylemiyle devam edecek.



Sabah mesai başlama saatinde iş yerleri önünde yapılacak kitlesel basın açıklamalarının ardından bir saatlik oturma eylemi yapılacak.



Türk-İş'ten yapılan açıklamada, "Ülkede uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikaların çalışanlara olumsuz yansıması, gelirde ve vergide mevcut adaletsizlik, yaşama ve çalışma şartlarındaki sıkıntıların sürmesi, hak ve taleplerimizin yeniden gündeme taşınması zorunluluğunu ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.



TÜRK-İŞ'in eylem kararına Vatan Partisi'nden destek geldi. Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "Vatan Partisi olarak krize karşı büyük çözüm için TÜRK-İŞ'le omuz omuzayız. Genelgemiz doğrultusunda, İl ve İlçe Örgütlerimiz bütün açıklamalarda TÜRK-İŞ'le beraber olacaklardır" vurgusu yaptı.



Sosyal mesya hesabından açıklama yapan Bursalı, "Türkiye büyük karara ilerliyor. Vatan ve emek mücadelesinde TÜRK-İŞ güvencemizdir. Vatan Partisi programı ve çözümleriyle göreve hazırdır" ifadelerini kullandı.