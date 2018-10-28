Bazen kahvaltıdan sonra gazetemizin yanında, bazen hoş sohbet eşliğinde, bazen akşam yemeğini fazla kaçırdığımzda hemen bol köpüklü bir kahve içmek isteriz. Türkiye'de yetişmiyor ama pişirme yöntemiyle adı Türk Kahvesi... İzmir Ticaret Odası bu tadın koruma altına alınması için coğrafi işaret tescil başvurusu yaptı.

Misafir ağırlamalarında, sohbetlerde, kız isteme merasimlerinde. Kahve, her ne kadar Türkiye'de yetişmese de, Türk Milletinin vazgeçilmezi yani olmazsa olmazı.



Pişirme yöntemi, kokusu ve köpüğüyle kendine özgü bir kimlik kazanan "Türk kahvesi" dünyaya bu isimle açıldı. Türk kahvesi pişirilme yöntemiyle dünyaca meşhur.



İzmir Ticaret Odası bu tadın korunmasını ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması için coğrafi işaret tescil başvurusu yaptı.



Meclis üyesi Abdurrahman Aydoğan, tescilin yakında alınmasını bekliyor.



Aydoğan, Türk kahvesi ibaresini kullanmak isteyen firmaların İZTO'ya müracaat etmesi gerektiğini belirtti. Tescilde belirlenen şartlarda üretim yapmaları halinde ürünlerinde coğrafi işaret logosunu kullanabileceklerini söyledi.



Nazan Zorlu ise Türk kahvesinin lezzetinin tarihi mekanlarda içildiğinde bir başka olduğunu söyledi.





ulusal.com.tr