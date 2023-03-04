Türk Kızılay mobil sağlık aracıyla kırsaldaki depremzedelere sağlık hizmetini sürdürüyor

Türk Kızılay depremzedelere sağlık hizmetini sürdürdü. Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da kırsal mahallelerde yaşayan depremzedelere sağlık hizmeti götürüyor.

Türk Kızılay mobil sağlık aracıyla kırsaldaki depremzedelere sağlık hizmetini sürdürüyor
Türk Kızılay mobil sağlık aracıyla depremzedelere sağlık hizmetini sürdürdü

Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da kırsal mahallelerde yaşayan depremzedelere sağlık hizmeti götürüyor.

Birer doktor, psikolog, röntgen teknisyeni ile halk sağlığı uzmanının hizmet verdiği mobil sağlık aracı, çadır kentlerde ve kırsal mahallelerde yaşayanlara sağlık hizmeti veriyor.

Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesi'nde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremlerde evlerinin yıkılması ve ağır hasar görmesi nedeniyle çadırda yaşayanlar için birinci basamak sağlık hizmeti sunuldu.

Mobil sağlık aracından mahallede 50 depremzede yararlandı.

Halk sağlığı direktörlüğü uzmanı Derya Derin, burada depremzedelerin medikal malzemeyle ilgili taleplerini de aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Malatya # deprem # türk kızılay
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