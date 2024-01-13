Türk milleti "NATO'dan çıkılsın" istiyor

ABD, "Kara Gücüm" dediği terör örgütü PKK'ya desteği vatandaşın da gündeminde.-

Türk Milleti, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine sızma girişiminin arkasında ABD ve İsrail'in olduğunu belirtiyor.



Yurttaşlar sözde müttefik ABD'nin dost değil düşman olduğunu ifade ediyor.



Türkiye'nin NATO'dan çıkması gerektiğini söyleyen yurttaşlar, Hükümete seslendi.



