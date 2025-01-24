Türk mutfağının gururu: Aydın enginarı ve Söke peksimeti tescillendi

Aydın'ın yerel lezzetlerinden enginar ve Söke peksimeti, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesiyle onurlandırıldı. Tescil belgeleri, Aydın Ticaret Borsası'nın düzenlediği törende sahiplerine takdim edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Türk mutfağının gururu: Aydın enginarı ve Söke peksimeti tescillendi
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Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, törende yaptığı konuşmada, kentin tarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği değeri bulması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Çondur, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan tescil alan Aydın kestanesi, inciri, Memecik zeytinyağı ve Söke pamuğu gibi ürünlerin yanı sıra çam fıstığı ve enginar için de başvuru sürecinin devam ettiğini ifade etti. Çondur, "Aydın, Türkiye'de AB tescilli en fazla ürüne sahip kenttir. Çam fıstığı ve enginarın da tescillenmesiyle bu sayı altıya yükselecek." dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, törende yaptığı açıklamada, coğrafi işaret tescilinin ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı. Durak, konuşmasının ardından tescil belgelerini Başkan Fevzi Çondur’a teslim etti.

Törene, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve çeşitli oda başkanları katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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