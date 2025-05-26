Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen hayatını kaybetti: İlhan Şeşen kimdir?

Sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan acı haber, Şeşen’in ailesi tarafından duyuruldu. Aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Canımız, ailemiz, her şeyimiz İlhan Şeşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Acımız tarif edilemez. Başımız sağ olsun.”

Müzik kariyerine solo çalışmalarının yanı sıra Grup Gündoğarken ile damga vuran Şeşen, hem besteleri hem de sesiyle Türkiye’nin unutulmaz sanatçıları arasında yer aldı. Sanatçının cenaze törenine ilişkin bilgiler ilerleyen saatlerde paylaşılacak.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948’de Manisa’da doğan İlhan Şeşen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Yaklaşık 10 yıl serbest avukatlık yaptıktan sonra müzik tutkusunun peşinden giderek 1983 yılında kariyerini tamamen değiştirdi. 1968'de dans müziği orkestralarında şarkı söyleyerek başlayan bu serüven, 1971 yılında yayımladığı “Kavga” adlı ilk plağıyla resmiyet kazandı.

1983 yılında yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte Grup Gündoğarken’i kurarak profesyonel müzik dünyasında adını geniş kitlelere duyurdu. Grup çalışmaları dışında 1994’te çıkardığı “Aşk Haklı” adlı solo albümle büyük ilgi gören Şeşen, solo kariyerinde de müziğini sürdürdü. 2002’de “Neler Oluyor Bize” albümüyle yeniden listelere damga vurdu. 2005’te “Aşk Yalan”, 2013’te “Gel” ve 2017’de “İstanbullu Şarkılar” albümleriyle dinleyicileriyle bağını güçlendirdi.

Müziğin yanı sıra televizyon dünyasında da aktif rol alan İlhan Şeşen; “Aliye”, “Annem”, “Hayatımın Rolü”, “Görüş Günü Kadınları”, “Aşk Yalanı Sever”, “Milat” ve “Paramparça” gibi dizilerde oyunculuğunu sergiledi. Aynı zamanda “Gençler Haklı”, “Arka Pencere” ve “Amcam Burada” gibi programlarla da ekranlarda yer aldı.