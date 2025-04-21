Türk Ortodoks Kilisesinde Paskalya Ayini: Tüm dualar Türkçe

Hristiyan dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya, İstanbul Karaköy’deki Türk Ortodoks Patrikhanesi’ne bağlı Merkez Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutlandı. Ayini Patrik 4. Papa Eftim Paşa Ümit Erenerol yönetti.

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Türk Ortodoks Kilisesinde Paskalya Ayini: Tüm dualar Türkçe
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Türkiye’de ilahilerin ve duaların Türkçe okunduğu tek kilise olma özelliğini taşıyan Meryem Ana Kilisesi’nde, İncil’den bazı bölümler de Türkçe olarak okundu. Ayine çok sayıda vatandaşın yanı sıra emekli Tuğgeneral Veli Küçük, müstafi Tümamiral Cihat Yaycı ve Prof. Dr. Ahmet Ercan da katıldı.

Meryem Ana Kilisesi, İstanbul’un fethinden sonra 1475 yılında Urum Türkleri tarafından inşa edildi. 100 yılı aşkın süredir Türk Ortodokslarının merkezi olan kilisede ayinler, geleneksel olarak Türkçe icra ediliyor.

Paskalya dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların bayramını kutladı. Mesajında, Paskalya’nın birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Anadolu medeniyeti saygı ve sevgiyi merkezine alır. Vatandaşlarımızın kendi inançlarını, kültürlerini ve geleneklerini özgürce yaşamalarına büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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