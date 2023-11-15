Türk Yıldızları KKTC Semalarında Gösteri Yaptı

Vatandaşlar, KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Yıldızları'nın icra ettiği gösteri uçuşunu Girne Atatürk Anıtı çevresi ve sahilden görme fırsatı buldu.

Türk Yıldızları'nın güç, hız ve hareket sınırlarını zorlayan akrobasi hareketleri ve uçakların gökyüzüne çizdikleri şekilleri izleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.

Kıbrıs Türklerinin ilgiyle izlediği gösteri uçuşu, Türk Yıldızları uçaklarının topluca selamlama uçuşuyla son buldu.