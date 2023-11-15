Türk Yıldızları KKTC Semalarında Gösteri Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti semalarında gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları KKTC Semalarında Gösteri Yaptı
Son Güncelleme:

Vatandaşlar, KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Yıldızları'nın icra ettiği gösteri uçuşunu Girne Atatürk Anıtı çevresi ve sahilden görme fırsatı buldu.

Türk Yıldızları'nın güç, hız ve hareket sınırlarını zorlayan akrobasi hareketleri ve uçakların gökyüzüne çizdikleri şekilleri izleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.

Kıbrıs Türklerinin ilgiyle izlediği gösteri uçuşu, Türk Yıldızları uçaklarının topluca selamlama uçuşuyla son buldu.

# KKTC # Türk Yıldızları
Çok Okunanlar
Türkiye'yi Sarsan Garaj Cinayeti!
Türkiye'yi Sarsan Garaj Cinayeti!
Bilim İnsanlarından Sarsan Harita
Bilim İnsanlarından Sarsan Harita
A-101 Marketlerde Dev İndirim Başlıyor! 16 Kasım'da Özel İndirimler...
A-101 Marketlerde Dev İndirim Başlıyor! 16 Kasım'da Özel İndirimler...
Elektrikli Bisiklet BİM'de! 17 Kasım'dan İtibaren BİM'de Aktüel İndirimleri....
Elektrikli Bisiklet BİM'de! 17 Kasım'dan İtibaren BİM'de Aktüel İndirimleri....
Malatya'da Yine Deprem! Civar İllerden Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Kaydetti
Malatya'da Yine Deprem! Civar İllerden Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Kaydetti
Öne Çıkanlar DOĞU PERİNÇEK: "KREDİ KARŞILIĞI İSVEÇ'İN NATO'YA ALINMASINA SÖZ VERDİLER" | Ulusal Haber DOĞU PERİNÇEK: "KREDİ KARŞILIĞI İSVEÇ'İN NATO'YA ALINMASINA SÖZ VERDİLER" | Ulusal Haber Patates Suyuyla Kaktüsünüze Çiçek Açtırın! Patates Suyuyla Kaktüsünüze Çiçek Açtırın!