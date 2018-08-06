Türk Yıldızları, Konya'da bir festival kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan ekip, manevralarıyla izleyicileri büyüledi.

Onlar, 8 süpersonik uçakla gösteri yapan dünyaki tek akrobasi timi.



Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Konya'nın Beyşehir ilçesindeydi.



Uluslararası Göl Festivali kapsamında gösteri uçuşu yapan tim, manevralarıyla izleyicileri büyüledi.



Gösteri sonrası Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun kısa bir konuşma yaptı, pilotları tebrik etti.



ulusal.com.tr