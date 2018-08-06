İsrail TRT muhabirini gözaltına aldı
İsrail TRT muhabirini gözaltına aldı
Ercan Taner NTV ile yollarını ayırdı
Ercan Taner NTV ile yollarını ayırdı
İsrail-Hamas anlaşmasının detayları
İsrail-Hamas anlaşmasının detayları
İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısına tutuklama
İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısına tutuklama

Türk Yıldızları Konya'da nefesleri kesti

Türk Yıldızları, Konya'da bir festival kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan ekip, manevralarıyla izleyicileri büyüledi.

Türk Yıldızları Konya'da nefesleri kesti

Onlar, 8 süpersonik uçakla gösteri yapan dünyaki tek akrobasi timi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Konya'nın Beyşehir ilçesindeydi.

Uluslararası Göl Festivali kapsamında gösteri uçuşu yapan tim, manevralarıyla izleyicileri büyüledi.

Gösteri sonrası Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun kısa bir konuşma yaptı, pilotları tebrik etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk Yıldızları #pilot #akrobasi #manevra #Konya #beyşehir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.