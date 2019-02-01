Yapılacak hamle sesizce düşünülüyor, rakibi yenmek için bütün taktikler deneniyor.
Türkiye, satrançta her yaş grubundan sporcunun katıldığı, üç büyük turnuvaya ev sahipliği yapacak.
Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası ve Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı, bu yıl Antalya'da düzenlenecek.
Türkiye'nin yetenekli sporcuları, dünyaca ünlü satranççılarla,madalya kürsüsüne çıkmak için mücadele edecekler.
Turnuvaların şimdiden çekişmeli geçeceği tahmin ediliyor.
ulusal.com.tr
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