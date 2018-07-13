Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısı Ankara'da yapılıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantıda FETÖ ile mücadele, Fethullah Gülen'in iadesi, vize, konsolosluk gibi konular yer alıyor.
Amerika ile FETÖ, Fethullah Gülen, vize, konsolosluk ve Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşlarının ele alınacağı toplantı Ankara'da yapılıyor.
Dışişleri bakanlığında yapılan toplantıda, iki ülke arasında adli işbirliği ve her iki ülkede tutuklu Türk ve ABD vatandaşları konularında görüş teatisinde bulunulacak.
Toplantıda iki ülke Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları yetkilileri yer alıyor.
Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 16 Şubat'taki Türkiye ziyaretinde iki ülke arasında mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı.
Bu kapsamda oluşturulan 3 çalışma grubundan birini FETÖ, konsolosluk, vize, hukuki konular ve ABD'nin Türkiye'de tutuklu bulunan vatandaşları oluşturuyor.
Toplantının ardından ortak açıklama yapılması bekleniyor.