Türkiye, Avrupa'nın çöp depolama merkezi olma tehlikesi ile karşı karşıya... Çin'in dönüştürülebilir atık ithalatında sınırlamaya gitmesi, kalitesiz atıkların Türkiye'ye yönelmesine neden oldu. Uzmanlar, "bedavaya ithal edilen atıkların çevre sorunlarına neden olacağını" düşünüyor.

Türkiye, Avrupa ülkelerinin kalitesiz atık merkezine dönüşebilir... Nedeni ise dünyanın geri dönüşüm lideri Çin'in atık malzeme ithalatına sınırlama getirmesi. Avrupa'nın kalitesiz atıkları 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla Çin'e giremiyor. Kalitesiz atıklar Türkiye'ye yöneldi.Türkiye'de atık sektörü dört ayda ağır darbeler aldı. Haziran ayına kadar bu krize çözüm üretilmezse bazı fabrikalar kapanabilir.Sektör ülke içinde atık toplamak yerine ithalata yöneldi. Çünkü Batı'dan gelen atıkların çoğu ücretsiz ya da düşük fiyatlı.Türkiye Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ergin Erdinç, bu durumda Türkiye'de çevresel sorunlar yaşanabileceğini söyledi.Uzmanlar, Türkiye'nin çöplük deposu olmaması için hükümetin bir an önce sektörü koruyan önlemler alması gerektiğini belirtiyor.