Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'da silahla vurulup yakılmış halde cesedi bulunan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde defnedildi.
30 Nisan'dan bu yana yaşadığı Antalya'da kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın cansız bedenine Burdur'da ulaşıldı.
Ekiplerin yürüttüğü incelemelerde, genç kadının önce silahla vurularak öldürüldüğü ve toprağa gömüldüğü saptandı. Cesedin daha sonra gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı tespit edildi.
Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kübra Yapıcı'nın cenazesi, defnedilmek üzere bu sabah memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine getirildi.
Ekinözü Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, Yapıcı'nın aile yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Genç yaşta hayatını kaybeden Yapıcı'nın cenaze merasiminde gözyaşları sel oldu. Tören sırasında baba Yunus Yapıcı ayakta durmakta zorlanırken, acılı aileyi yakınları ve merasime katılan vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.
Bir çocuğu olduğu öğrenilen Kübra Yapıcı'nın naaşı, helallik alınıp cenaze namazının kılınmasının ardından okunan dualar eşliğinde Ekinözü İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.