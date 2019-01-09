Soğuk hava, kar ve tipi, birçok ilde etkisini artırdı. 43 ilde okullar tatil edildi. Kapanan yollar nedeniyle mahsur kalanlar da oldu.

Türkiye donuyor. Yurdu etkisi altına alan soğuk havaya bağlı olarak kar, tipi ve buzlanma etkisi nedeniyle 43 ilde eğitime ara verildi.Başkent Ankara'da termometreler gece sıfırın altında 12 dereceyi gösterdi. Bazı köprü ve üst geçitlerde buz sarkıtları oluştu.Kocaeli'de fuar alanındaki 38 Bin 800 metrekarelik gölet buz tuttu.Yurdun doğusunda ise kar ve tipi hayatı felç etti. Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 1275 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor. Hakkari-Şırnak karayolu da çığ düşmesi nedeniyle kapandı.Elazığ'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan çok sayıda vatandaşı ekipler kurtardı. Kuruca mevkiinde 17 araç ile bir cenaze konvoyu mahsur kaldı.Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde diyaliz hastalarını köylerine bırakan minibüs sürücüsü, dönüş yolunda kara saplandı. Minibüs sürücüsüne yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda ulaşılabildi.Konya'da şehirlerarası karayolları, kar yağışı nedeniyle kamyon ve tır trafiğine kapatıldı.Ordu'da kar yolları kapattı, ekipler hastalar için seferber oldu. Yolu kapanan mahallelerde mahsur kalan 2 hasta, ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.Düzce'de ise karda mahsur kalan pazarcıları ekipler kurtardı. Yığılca-Alaplı yolunda mahsur kalan 5 pazarcı 112 acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Jandarma ve AFAD ekipleri, 5 saatlik çalışmanın sonunda vatandaşları kurtardı.Bayburt-Erzurum karayolunda Kop Dağı geçidi fırtına ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolcu otobüsleri şehir merkezinde bekletiliyor. Yetkililer, yol açma çalışmalarına başlanılamaması nedeniyle sürücüleri bölgeye gelmemeleri konusunda uyardı.Diyarbakır-Viranşehir karayolu da kapandı. Mahsur kalan araçları kurtarma çalışmaları sürüyor.Erzincan-Gümüşhane karayolun da çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle sürüyor.Kar yağışı Akdeniz ve Ege'nin yüksek kesimlerine de ulaştı. Hatay'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Kapanmak üzere olan Antakya-Yayladağı karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri kar mücadelesi başlattı.Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise buzlanma nedeniyle bir okul servisi devrildi. Servisteki 12 öğrenci, kazadan yara almadan kurtuldu.