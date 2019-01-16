Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, şiddetini iyice artırıyor. Çetin kış koşulları araç sürücülerine ve yolculara da zor anlar yaşatıyor.

Türkiye, çetin kış koşullarının etkisi altında. Kar, tipi ve yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi. Araç sürücüleri ve yolcular zor anlar yaşadı. Adana'da 17 işçiyi taşıyan bir minibüs yağmur suyuyla dolan yolda mahsur kaldı.Minibüsün üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen 17 işçiye şişme botla ulaşıldı.Yurdun doğusunda ise kar ve tipi şiddetini iyice artırdı. Muş'un Malazgirt ilçesinde 12 köy yolunda 68 araç mahsur kaldı. Araçlarda öğrenci ve hastalar da vardı.Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu ilçede, Malazgirt Özel İdaresi'ne bağlı ekipler güçlükle çalışıyor. Ulaşıma kapanan köy yollarında mahsur kalan 68 araç ve yolcuları, ekipler tarafından kurtarıldı.Bu görüntüler de Erzurum'dan. Kar, tipi ve şiddetli fırtına nedeniyle Erzurum-Çat-Bingöl karayolu kapandı. Yolun yirminci kilometresinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar donma tehlikesi geçirdi.Yurttaşların imdadına paletli ambulans yetişti. Kurtarılanlar, Çat ilçesindeki misafirhane, yatılı yurt ve resmi kurumlara yerleştirildi.Erzurum'dan Bingöl yönüne ilerleyen araçların geçişine ise olumsuz hava koşulları nedeniyle izin verilmiyor.