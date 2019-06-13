banner1005
TFF'den flaş beIN Sports açıklaması
TFF'den flaş beIN Sports açıklaması
Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı
Şenol Güneş hakkında takipsizlik kararı
İran'dan Umman denizindeki olayla ilgili açıklama
İran'dan Umman denizindeki olayla ilgili açıklama
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Türkiye'de ilk kez düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi

Türkiye'de ilk kez düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi. Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda yapılan şampiyonaya, 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu katıldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
Tunceli'nin ev sahipliğinde düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası, slalom yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye'de ilk kez yapılan şampiyona Munzur Çayı'nda yapılan üzerinde oluşturulan 400 metrelik yapay parkurda gerçekleştirildi. 

Şampiyonanın son günü çekişmeli geçen mücadelelere sahne oldu. 20 ülkeden 800 sporcu kıyasıya yarıştı. 

Şampiyonun ödül töreni Mameki Parkı'nda düzenlendi. 

Açık Yaş Kadınlarda; Rusya birinci, İtalya ikinci ve Şili takımı üçüncü, Açık Yaş Erkeklerde; Brezilya birinci, Kazakistan ikinci ve Rusya üçüncü oldu. Karmada ise Rusya birinci, Dünya Rafting Federasyonu takımı ikinci ve Şili takımı üçüncülüğü göğüsledi.


ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.