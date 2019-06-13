Türkiye'de ilk kez düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi. Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda yapılan şampiyonaya, 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu katıldı.

Tunceli'nin ev sahipliğinde düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası, slalom yarışlarıyla tamamlandı.Türkiye'de ilk kez yapılan şampiyona Munzur Çayı'nda yapılan üzerinde oluşturulan 400 metrelik yapay parkurda gerçekleştirildi.Şampiyonanın son günü çekişmeli geçen mücadelelere sahne oldu. 20 ülkeden 800 sporcu kıyasıya yarıştı.Şampiyonun ödül töreni Mameki Parkı'nda düzenlendi.Açık Yaş Kadınlarda; Rusya birinci, İtalya ikinci ve Şili takımı üçüncü, Açık Yaş Erkeklerde; Brezilya birinci, Kazakistan ikinci ve Rusya üçüncü oldu. Karmada ise Rusya birinci, Dünya Rafting Federasyonu takımı ikinci ve Şili takımı üçüncülüğü göğüsledi.