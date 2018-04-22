Türkiye'deki tüm havalimanlarından 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018'in ilk çeyreğinde yapılan 6 milyon 78 bin 531 uçuşun yaklaşık yüzde 46'sı, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından icra edildi.

Son beş yılda Türkiye'de bulunan havalimanları çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin yaklaşık yüzde 46'sı İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yapıldı.



AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018'in ilk çeyreğinde İstanbul'daki iki havalimanından iç ve dış hatta 2 milyon 850 bin 734 sefer icra edildi.



Türkiye'nin dünyaya açılan en yoğun sınır kapısı Atatürk Havalimanı'ndan 2014'te 439 bin 532, 2015'te 464 bin 774, 2016'da 466 bin 396, 2017'de ise 460 bin 777 çıkışlı ve varışlı sefer düzenlendi.



Bu yılın ilk çeyreğinde iç hatta 32 bin 560, dış hatta 76 bin 205 olmak üzere 108 bin 765 özel ve ticari sefer yapıldı.



Atatürk Havalimanı'ndan 1 milyon 940 bin sefer yapıldı



Bu dönemde Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerin sayısı 1 milyon 940 bin 244 olarak belirlendi.



Sabiha Gökçen Havalimanı, bu dönemde iç ve dış hatta 910 bin 490 seferlik hava trafiği yaşandı.



Bu havalimanından 2014'te 186 bin 152, 2015'te 219 bin 158, 2016'da 231 bin 927, 2017'de 219 bin 656, bu yılın ilk çeyreğinde ise 53 bin 597 ticari ve özel seferlik hava trafiğine ev sahipliği yaptı.



Türkiye'de sivil havacılığının yükünü çeken iki havalimanından, 2014 ile 2018 arasında 2 milyon 850 bin 734 iç ve dış hat seferinin yapıldığı istatistiklere yansıdı.



Aynı dönemde Türkiye'deki tüm havalimanı çıkış ve varışlı hava trafiğinde oluşan sefer sayısı ise 6 milyon 78 bin 531 olarak belirlendi.



Bu dönemde Türkiye'deki havalimanlarından icra edilen tüm çıkışlı ve varışlı seferlerin yaklaşık yüzde 46'sının İstanbul'daki havalimanlarından yapıldığı tespit edildi.