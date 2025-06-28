Türkiye diken üstünde: 30 aktif fay her an kırılabilir!
Türkiye genelinde 485 diri faydan 30’u “sismik boşluk” kategorisine alındı. Uzun süredir deprem üretmeyen bu faylar, stres birikimini tamamlamış durumda. Uzmanlar, bu fayların bulunduğu bölgelerde acil önlem alınması gerektiğini vurguluyor.
Türkiye’de yer bilimciler, ülke genelinde aktif fay hatlarına ilişkin yürütülen kapsamlı bir çalışmanın çarpıcı sonuçlarını açıkladı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir’in yürütücülüğünü yaptığı “Türkiye İçin Deprem Master Planı Standartlarını Belirleme Projesi” (TÜRDEMAP) kapsamında, 485 diri faydan 30’unun “sismik boşluk” sınıfında olduğu tespit edildi.
Oksijen'in haberine göre, Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye’de 1992 yılında ilk kez 150 diri fayın saptandığını, ancak 2011 yılında bu sayının 485’e yükseldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
“1996’da Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 150 diri faydan 15’ini sismik boşluk sınıfında tanımlamış ve bu fayların deprem üretme zamanının geldiğini belirtmişti. 2023 yılında başlattığımız ve halen süren TÜRDEMAP projesiyle, bu sayı 30’a çıktı. Yani artık 30 fayın her an deprem üretebileceğini söyleyebiliriz.”
“HER AN KIRILABİLİRLER” UYARISI
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu fayların çoğunda uzun süredir herhangi bir deprem aktivitesinin yaşanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Bu 30 fayın ürettiği son depremlerin üzerinden geçen süre ile fayların deprem tekrarlama aralığı arasındaki zaman farkı kapanmış durumda. Bu nedenle bu faylar her an deprem üretebilir.”
FAY SAKINIM BANDI ŞART
Deprem riskine karşı atılacak adımlar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Sözbilir, şu öneride bulundu:
“Afet riski azaltma çalışmalarında öncelikle bu 30 fay göz önüne alınmalı ve önlem olarak fay sakınım bandı dediğimiz metot uygulanmalı. Bu metotla belirli bant üzerinde yapılaşmaya gidilmemesi hayati derecede önem arz ediyor. İlk olarak fayların 1/1000 ölçekli imar haritalarına işlenmesi şart. Fayların önceki depremleri üzerinden kalan izlerinde hendekler açılarak tam genişlikleri ölçülmeli ve güvenlik mesafesi eklenerek bir fay sakınım bandı çizilmeli. Kentsel dönüşüm çalışmaları bu analizlerle birlikte yapılmalı”
İşte kritik fay hatları, maksimum beklenen deprem ve son deprem tarihleri:
Eskişehir - 6.70 - 1956
Balıkesir-Gökçeyazı Segmenti - 6.94 - 2 bin yıl önce
İznik-Mekece (Bursa) - 7.03 - 1419
İznik-Geyve (Bursa) - 7.23 - 1419
Kuzey Anadolu-Yedisu Segmenti (Bingöl) - 7.27 - 1784
Kuzey Anadolu-Avcılar Segmenti (İstanbul) - 6.81 - 1766
Kuzey Anadolu-Kumburgaz Segmenti (İstanbul) - 6.94 - 1766
Karataş (Adana) - 6.60 - Bilinmiyor
Yumurtalık (Adana) - 6.97 - Bilinmiyor
Sultandağı (Afyonkarahisar) - 6.73 - 2002
Simav (Kütahya) - 7.10 - Bilinmiyor
Ecemiş (Kayseri-Mersin) - 7.22 - 1717
Malatya - 7.25 - 3 bin yıl önce
Ovacık (Tunceli) - 7.33 - 2 bin 500 yıl önce
Ölü Deniz (Hatay) - 7.30 - 1458
Horasan Şenkaya (Erzurum) - 6.90 - 1983
Tuz Gölü (Konya-Aksaray-Niğde) - 7.19 - Bilinmiyor
Almus (Tokat) - 7.14 - Bilinmiyor
Karakeçili (Kırıkkale) - 6.90 - Bilinmiyor
Keskin (Kırıkkale) - 6.36 - Bilinmiyor
Gümüşkent (Nevşehir) - 6.89 - Bilinmiyor
Erkilet (Kayseri) - 6.69 - 7 bin 500 yıl önce
Erciyes (Kayseri) - 6.81 - 10 bin yıl önce
Cizre (Şırnak) - 7.08 - Bilinmiyor
Siirt-Şirvan Segmenti - 6.98 - Bilinmiyor
Şemdinli Yüksekova (Hakkari) - 7.02 - Bilinmiyor
Merzifon Esençay (Amasya) - 7.16 - Bilinmiyor
Sungurlu (Tokat-Çorum-Çankırı) - 7.30 - Bilinmiyor
Bingöl-Palu Segmenti - 7.27 - 200 yıl önce
İzmir-Tuzla Fayı - 7.2 - 2 bin yıl önce