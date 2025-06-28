Türkiye diken üstünde: 30 aktif fay her an kırılabilir!

Oksijen'in haberine göre, Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye’de 1992 yılında ilk kez 150 diri fayın saptandığını, ancak 2011 yılında bu sayının 485’e yükseldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“1996’da Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 150 diri faydan 15’ini sismik boşluk sınıfında tanımlamış ve bu fayların deprem üretme zamanının geldiğini belirtmişti. 2023 yılında başlattığımız ve halen süren TÜRDEMAP projesiyle, bu sayı 30’a çıktı. Yani artık 30 fayın her an deprem üretebileceğini söyleyebiliriz.”