Türkiye Filistin İçin Ayakta! Kürecik ve ABD Konsolosluğu Önünde Toplandılar

Binlerce kişi ABD üslerine yürüdü, İsrail'in katliamına karşı Türkiye ayağa kalktı. Gece saatlerinde sokaklara çıkan vatandaşlar Filistin'e destek İsrail'e tepki sloganları attı.

Türk Halkı Hem İsrail'e Hem de ABD'ye Meydan Okudu

Malatya'da İsrail protestosu sırasında bir grup Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı. ABD karşıtı sloganlar yankılandı. Kürecik Radar Üssü'nde toplanan protestocular, "Katil ABD Türkiye'den defol" sloganları attı. Adana'da da ABD Konsolosluğu önünde toplandı kalabalık. Ankara'da bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde ise ABD'ye sert tepki vardı. İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşların protestoları da gece geç saatlere kadar devam etti. İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı Diyarbakır'da da protesto edildi. Eylemlerin bir diğer adresi de Konya oldu. Antalya'da da Hacet Meydanında toplandı vatandaşlar. Van, Bitlis ve Muş'ta toplanan vatandaşlar da İsrail'e tepkiliydi.