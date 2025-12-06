Türkiye genelinde sağanak alarmı: İşte sarı ve turuncu kod verilen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü için hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Türkiye genelinde sağanak alarmı: İşte sarı ve turuncu kod verilen iller - Resim: 1

MGM'nin tahminlerine göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Marmara'nın güney ve batı kesimleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun batı kısımları ile Güneydoğu Anadolu'nun tamamında yağış bekleniyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek.

1 11
Türkiye genelinde sağanak alarmı: İşte sarı ve turuncu kod verilen iller - Resim: 2

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri seviyesinde seyretmesi beklenirken, yarından itibaren sıcaklıkların düşeceği bildirildi. İç ve doğu kesimlerde ise gece ve sabah saatlerinde pus ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

2 11
Türkiye genelinde sağanak alarmı: İşte sarı ve turuncu kod verilen iller - Resim: 3

Meteoroloji, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışların gök gürültülü sağanak olarak görüleceği uyarısında bulundu. Yağışların şiddetleneceği bölgeler şöyle sıralandı:

Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, Mersin ve Muğla çevrelerinde ise yağışların yerel çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde yağış görülecek.

3 11
Türkiye genelinde sağanak alarmı: İşte sarı ve turuncu kod verilen iller - Resim: 4

MGM, beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle toplam 8 kent için uyarı kodu yayımladı. Bu illerden 7'si için 'sarı', 1'i için ise 'turuncu' alarm verildi.

Sarı ve Turuncu Kodla Uyarılan İller:

Turuncu Kod: Muğla

Sarı Kod: İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Mersin, Isparta

4 11
Türkiye genelinde sağanak alarmı: İşte sarı ve turuncu kod verilen iller - Resim: 5

MARMARA BÖLGESİ

BURSA: 18, Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

5 11
Türkiye genelinde sağanak alarmı: İşte sarı ve turuncu kod verilen iller - Resim: 6

EGE BÖLGESİ

AFYONKARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 12, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.

6 11
Türkiye genelinde sağanak alarmı: İşte sarı ve turuncu kod verilen iller - Resim: 7

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve çok çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ilçelerinde doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ISPARTA: 11, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

7 11
Türkiye genelinde sağanak alarmı: İşte sarı ve turuncu kod verilen iller - Resim: 8

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ESKİŞEHİR: 13, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KONYA: 13, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

NEVŞEHİR: 11, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

8 11
Türkiye genelinde sağanak alarmı: İşte sarı ve turuncu kod verilen iller - Resim: 9

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU: 16, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ZONGULDAK: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu

SİNOP: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu

AMASYA: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu

RİZE: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu

9 11
Türkiye genelinde sağanak alarmı: İşte sarı ve turuncu kod verilen iller - Resim: 10

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM: 7, Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS: 9, Parçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA: 7, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN: 10, Parçalı zamanla çok bulutlu

10 11
Türkiye genelinde sağanak alarmı: İşte sarı ve turuncu kod verilen iller - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GAZİANTEP: 14, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 16, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı

BATMAN: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 14, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

11 11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu