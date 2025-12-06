Türkiye genelinde sağanak alarmı: İşte sarı ve turuncu kod verilen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü için hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
MGM'nin tahminlerine göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Marmara'nın güney ve batı kesimleri, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun batı kısımları ile Güneydoğu Anadolu'nun tamamında yağış bekleniyor. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri seviyesinde seyretmesi beklenirken, yarından itibaren sıcaklıkların düşeceği bildirildi. İç ve doğu kesimlerde ise gece ve sabah saatlerinde pus ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışların gök gürültülü sağanak olarak görüleceği uyarısında bulundu. Yağışların şiddetleneceği bölgeler şöyle sıralandı:
Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, Mersin ve Muğla çevrelerinde ise yağışların yerel çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde yağış görülecek.
MGM, beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle toplam 8 kent için uyarı kodu yayımladı. Bu illerden 7'si için 'sarı', 1'i için ise 'turuncu' alarm verildi.
Sarı ve Turuncu Kodla Uyarılan İller:
Turuncu Kod: Muğla
Sarı Kod: İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Mersin, Isparta
MARMARA BÖLGESİ
BURSA: 18, Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELİ: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
AFYONKARAHİSAR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA: 12, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, kıyı ilçelerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve çok çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ilçelerinde doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ISPARTA: 11, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ESKİŞEHİR: 13, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KONYA: 13, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu
NEVŞEHİR: 11, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU: 16, Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
ZONGULDAK: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu
SİNOP: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu
AMASYA: 18, Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu
RİZE: 20, Parçalı zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZURUM: 7, Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS: 9, Parçalı zamanla çok bulutlu
MALATYA: 7, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN: 10, Parçalı zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
GAZİANTEP: 14, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 16, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağışlı
BATMAN: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 14, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı