Türkiye genelinde son depremler: AFAD ve Kandilli güncel bilgiler

Bugün meydana gelen depremlerden öne çıkanlar şöyle:

21 Ağustos 2025, 08:41 – Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,97 km olarak kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde hissedilen depremlerle ilgili güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşların, sarsıntı hissettiklerinde resmi kaynaklardan anlık bilgilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.