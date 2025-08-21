Türkiye genelinde son depremler: AFAD ve Kandilli güncel bilgiler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 21 Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye’deki son depremleri anbean paylaşıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde vatandaşlar, bölgelerinde sarsıntı hissettiklerinde “Deprem mi oldu?” veya “Az önce deprem nerede oldu?” sorularının yanıtını araştırıyor.
Yayınlanma:
Bugün meydana gelen depremlerden öne çıkanlar şöyle:
21 Ağustos 2025, 08:41 – Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,97 km olarak kaydedildi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde hissedilen depremlerle ilgili güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşların, sarsıntı hissettiklerinde resmi kaynaklardan anlık bilgilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.