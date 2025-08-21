Türkiye genelinde son depremler: AFAD ve Kandilli güncel bilgiler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 21 Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye’deki son depremleri anbean paylaşıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde vatandaşlar, bölgelerinde sarsıntı hissettiklerinde “Deprem mi oldu?” veya “Az önce deprem nerede oldu?” sorularının yanıtını araştırıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Türkiye genelinde son depremler: AFAD ve Kandilli güncel bilgiler
Yayınlanma:

Bugün meydana gelen depremlerden öne çıkanlar şöyle:

21 Ağustos 2025, 08:41 – Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,97 km olarak kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde hissedilen depremlerle ilgili güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşların, sarsıntı hissettiklerinde resmi kaynaklardan anlık bilgilere ulaşmaları tavsiye ediliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Bu yollar trafiğe kapalıKarayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: Bu yollar trafiğe kapalıYurt
25 ili sağanak yağış vuracak: Meteoroloji uyardı!25 ili sağanak yağış vuracak: Meteoroloji uyardı!Yurt
deprem Balıkesir
Günün Manşetleri
Zelenski, Putin ile Türkiye’de görülebileceğini açıkladı
55 şüpheli yakalandı, 23’ü tutuklandı
25 ili sağanak yağış vuracak
Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum!
Uludağ’daki otel yangını göz göre göre gelmiş!
“Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette”
Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi
Tutuklu sosyal medya yöneticisinin gizli telefon notları yayınlandı
Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Çok Okunanlar
25 ili sağanak yağış vuracak 25 ili sağanak yağış vuracak
Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları Altında düşüş devam ediyor: 21 Ağustos güncel altın fiyatları
Tokat'ta deprem! Tokat'ta deprem!
21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL? 21 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin kaç TL?
Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum! Manavgat Belediyesi soruşturmasında son durum!