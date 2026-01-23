Türkiye haritası yağışa teslim: Meteoroloji'den 23 il için acil 'sarı kodlu' kar ve fırtına uyarısı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek. Kıyı kesimlerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması, iç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis oluşması öngörülüyor.

AFYONKARAHİSAR: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimler kar yağışlı.

DENİZLİ: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimler kar yağışlı.

İZMİR: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.