Türkiye haritası yağışa teslim: Meteoroloji'den 23 il için acil 'sarı kodlu' kar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Ocak 2026 tarihli hava durumu raporunu yayınladı.
Son yılların en sert kış mevsimini yaşayan Türkiye'de, yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı aralıksız devam ediyor. Birçok ilde kapanan köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Meteoroloji, ilgili bakanlıklar ve valilikler, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara peş peşe uyarılarda bulunuyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, "Kuvvetli kar yağışı beklenen şehirlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması" çağrısı yinelendi.
MARMARA
Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların batı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ: 8°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek. Kıyı kesimlerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması, iç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis oluşması öngörülüyor.
AFYONKARAHİSAR: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimler kar yağışlı.
DENİZLİ: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimler kar yağışlı.
İZMİR: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek. Hatay ve Osmaniye’de kuvvetli yağış, Kahramanmaraş çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli, Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
ANTALYA: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HATAY: 4°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA: 6°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimler kar yağışlı.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgede, aralıklı yağış bekleniyor. Batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, doğu kesimlerde kar görülecek. Sivas, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma, don, pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor.
ANKARA: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimler kar yağışlı.
ÇANKIRI: 3°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimler kar yağışlı.
ESKİŞEHİR: 3°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimler kar yağışlı.
KAYSERİ: 5°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölgede, iç kesimlerde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.
BOLU: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekler kar yağışlı.
DÜZCE: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
SİNOP: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.
ZONGULDAK: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar bekleniyor. İç kesimlerde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
AMASYA: 6°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimler kar yağışlı.
RİZE: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimler kar yağışlı.
SAMSUN: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimler kar yağışlı.
TRABZON: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimler kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı hava bekleniyor. Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl ve Malatya çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Buzlanma, don, pus ve yer yer sis ile birlikte, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
ERZURUM: -2°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
KARS: -3°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
MALATYA: 0°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN: 2°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı bölgede, aralıklı kar yağışı bekleniyor. Yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edilirken, buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.
BATMAN: 2°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR: 2°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP: 2°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT: 2°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.