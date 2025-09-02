Türkiye için alarm zilleri çalıyor: 3 kritik bölge açıklandı!

Güneydoğu Anadolu: Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Şırnak, Siirt başta olmak üzere çoğu il kuraklığa doğru gidiyor. Bölge, Türkiye’deki su kaynaklarının üçte birine ev sahipliği yapıyor ve tarımsal üretimde kritik öneme sahip.

Doğu Anadolu: Bingöl ve Malatya öne çıkıyor; diğer illerde ise küçük çaplı değişimler gözlemlendi.

İç Anadolu: Ankara, Konya, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas’ta kuraklık eğilimi var. Özellikle Aksaray, Nevşehir ve Yozgat’ta durum daha ciddi.





