Türkiye için alarm zilleri çalıyor: 3 kritik bölge açıklandı!
Uzmanlar, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kuraklığa doğru ciddi bir eğilim gözlemlendiğini açıkladı.
Prof. Dr. Ali Ünlükara danışmanlığında hazırlanan Dr. Fatih Sekendur’un doktora tez çalışması, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu’daki kuraklık riskini detaylarıyla ortaya koydu.
Standartlaştırılmış Yağış ve Evapotranspirasyon İndeksi nedir?
Ünlükara, dünyada 1993’te kuraklığı ölçmek için geliştirilen Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Dünya Meteoroloji Örgütü’nün kullanımına dikkat çekti.
Türkiye’de ise yağış ve buharlaşmayı birlikte dikkate alan Standartlaştırılmış Yağış ve Evapotranspirasyon İndeksi (SPEI) 2010’lu yıllarda geliştirildi. Bu sayede kuraklık analizleri daha doğru bir şekilde yapılabiliyor.
Hangi bölgeler kuraklık riski taşıyor?
Tez çalışmasında 1980-2019 yılları arasında Türkiye’deki tüm iller incelendi. Analizler, aylık, 6 aylık ve yıllık veriler kullanılarak yapıldı. Sonuçlar şöyle:
Güneydoğu Anadolu: Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Şırnak, Siirt başta olmak üzere çoğu il kuraklığa doğru gidiyor. Bölge, Türkiye’deki su kaynaklarının üçte birine ev sahipliği yapıyor ve tarımsal üretimde kritik öneme sahip.
Doğu Anadolu: Bingöl ve Malatya öne çıkıyor; diğer illerde ise küçük çaplı değişimler gözlemlendi.
İç Anadolu: Ankara, Konya, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir ve Sivas’ta kuraklık eğilimi var. Özellikle Aksaray, Nevşehir ve Yozgat’ta durum daha ciddi.
Nemlilik artışı olan bölgeler
Ege Bölgesi: Genel olarak nemli; Manisa ve İzmir’de de nemlilik artışı gözlemlendi. İstisna olarak Denizli yıllık bazda kuraklığa yönelmiş durumda.
Karadeniz Bölgesi: Rize, Sinop ve Samsun’da nemlilik artıyor.
Marmara Bölgesi: Kırklareli, Edirne, Yalova, Bilecik ve Balıkesir’de nemlilik eğilimi görülüyor. İstanbul’da değişiklik yok; Çanakkale’de kuraklık sinyalleri gözlendi.
Kuraklık ve tarım üretimine etkisi
Ünlükara, kuraklık yaşayan bölgelerde tarımsal üretim ve su kaynaklarında azalma yaşanacağını vurguladı. Nemliliğin hakim olduğu alanlarda ise yağış ve tarım verimliliği artışı bekleniyor. Türkiye genelinde veriler dikkate alınarak il il, bölge bölge ve havza bazında tarım planlaması yapılması gerektiği ifade edildi.