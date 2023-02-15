Türkiye için konteyner seferberliği

Afet bölgesinde barınma ihtiyacının giderilmesi için seferberlik sürüyor. Ticaret Bakanlığı, konteyner ve prefabrik evlerin ihracatını 3 ay süreyle yasakladı. Üretim çarkları barınma ihtiyacını çözmek için dönüyor. Türk Kızılayı'nın yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya ve Katar konteyner kent kurmak için kolları sıvadı. Körfez ülkeleri Türiye için 750 milyon dolar topladı.



Deprem bölgesinde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerde KDV de yıl sonuna kadar yüzde 1'e indirildi.

Konya'da tarımsal makina imal eden bir firma, ticari üretimini durdurdu, depremzedelerin barınabilmesi için konteyner ev yapımına başladı.

Can kardeşimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'da afet sahasında konteyner kentler için çalışıyor. Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği ilk aşamada 1000 konteynerlik kent kuracak.

KKTC ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, Adıyaman'da konteyner köy inşa edecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgede inşa edilecek konteyner köye, "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü" isminin verileceğini açıkladı.



Yardıma katılan ülkelerden biri olan Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği konteyner evlerin ilk bölümünü Türkiye'ye göndermeye başladı.



Rusya 36 ton insani yardım taşıyan uçağı Türkiye'ye ulaştı. Sobaların ve her biri 30 kişilik 100’den fazla kışlık çadırın bulunduğu yardımların yakın zamanda Malatya’ya ulaştırılacağı kaydedildi. Bölgede barınma sorununu çözmek için çalışmalar sürerken, kurum, kuruluş ve şirketler tarafından bölgeye konteyner bağışları da devam ediyor.



Suudi Arabistan, Katar, BAE, Kuveyt, Bahreyn, Umman başlayan kampanyalar da sürüyor. Körfez ülkelerinde depremzedeler için toplanan yardımlar 370 milyon doları aştı.