Türkiye-İran sınırında tır kuyruğu

Türkiye - İran sınırında karayolu taşımacılığı tıkandı; sorunun çözümü için iki ülke arasında görüşmeler sürüyor.



Özellikle TIR şoförlerini mağdur eden sorunun çözümü için, İran'dan bir heyet Türkiye’yi ziyaret edecek. Konuyla ilgili açıklama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den geldi.



Ulusal Kanal’ın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İranlı heyetin hafta içinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Türkiye-İran sınırındaki bu sorun nasıl başladı?

İran, Türk plakalı ticari taşıtların ülkeye giriş yapması durumunda akaryakıt almasalar dahi depo hacmi kadar ücret tahsil etme kararı aldı. Bu adım, ihtiyaç fazlası akaryakıt taşınmasının önüne geçilmesi için atıldı.



Türkiye de mütekabiliyet esasları kapsamında İran plakalı ticareti taşıtlara uygulanan depo muafiyetini kaldırdı.



Karşılıklı alınan önlemlerin faturası, nakliyecilere kesildi.



İranlı kamyon şoförleri, yüksek miktarda vergi ve ceza ödemek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Gürbulak Sınır Kapısı’nın karşısında, her gün 300’den fazla TIR ve kamyonun geçtiği Bazargan Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu oluştu. Binin üzerinde araç bekleyişini sürdürüyor.



Diğer yandan Türk şoförlerinin de İran sınırları içinde mazot tedarik etmekte güçlük çekmeye başladığı dile getiriliyor.