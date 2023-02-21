Dünkü Hatay depreminde yaşananlar: 6,4 ile sarsıldık

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7’lik ve 7.6’lık depremin yaralarını sarmaya çalışırken bu kez de Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.



Ağır hasarlı binaların bazıları tamamen çökerken evlerinden eşya almaya giren bazı vatandaşlar ise depreme yakalanarak göçük altında kaldı.



Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışması sabah saatlerinde tamamlandı. kenti vuran depremde 6 kişi hayatını kaybederken, 18'i ağır 294 kişi ise yaralandı.



Deprem sonrası sosyal medya ise yine yangın yerine döndü. Yüzlerce ihbarın asılsız çıkması üzerine 112 Hemşiresi isyanını cep telefonuna kaydetti. Hemşirenin “ihbar yeri twitter ve instagram değil 112’dir. Asılsız ihbarlar her şeyi zorlaştırıyor” şeklindeki uyarısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaştı.



Fahrettin Koca, deprem bölgesinde vaka ihbarlarının "ALO 112" hattına yapılmasını istedi.



Defne ve Samandağ merkezli depremlerin ardından Samandağ ilçe merkezinde bazı binalar depremden etkilendi. Etkilenen önemli noktalardan biri ise Hatay’ın tarihi Valilik binası oldu. deprem, daha önceki sarsıntılarda ağır hasar alan valilik binasında yıkıma yol açtı.



Öte yandan tedbir amaçlı bazı noktalar da boşaltıldı. Tahliye kararı verilen İskenderun Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki yaralılar da helikopter ve ambulanslarla şehir hastanesine sevk edildi.



Ayrıca, Hatay merkezli depremler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı bölgedeki arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek verdi.