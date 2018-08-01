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Türkiye Kart geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, 2010'dan bu yana kullanılan 30 milyon İstanbulkart'ın artık tüm Türkiye'de kullanılmasının planlandığını söyledi.

Türkiye Kart geliyor

2010'dan bu yana kullanılan İstanbulkart, artık "Türkiyekart" oluyor. 

Açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yaptı. 

Sudan'lı bir şirket ile yapılan Akıllı Kent Teknolojileri anlaşma töreninde konuşan Uysal, 30 milyon İstanbulkart'ın Türkiyekart olacağını söyledi. 

Uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu belirten Uysal, İstanbul kartın tüm Türkiye'de kullanılacağını ifade etti.

Türkiyekart sisteminde 81 ildeki toplu taşıma araçlarında tek bir kartla ödeme yapılıyor. Yani, Türkiyekart'lı bir kişi Türkiye'nin her ilinde metrodan otobüse, vapurdan metrobüse kadar tüm ulaşım araçlarını kullanabiliyor. 

ulusal.com.tr


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbulkart
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