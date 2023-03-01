Türkiye kenetlendi, yaralarını sarıyor

Devleti milletiyle Türkiye kenetlendi. Büyük kayba ve yıkıma yol açan depremlerin yaraları sarılıyor.



Hatay'da valilik öncülüğünde AFAD eşgüdümüyle yürütülen çalışmalar ile farklı iller ve yurtdışından gelen yardımlar ilçe ve köylerdeki afetzedelere ulaştırılıyor. Bu kapsamda Hataylı vatandaşlara 5 bin 500 tır yardım malzemesi, 100 bin çadır ulaştırıldı.



Kentte görevli Erzurum Valisi Okay Memiş, depremin yaralarını el birliği ile sarmaya çalıştıklarını belirtti.



Depremlerden etkilenen illerden Malatya'daki fuar merkezi, "yaşam alanı" olarak afetzedelere hizmet veriyor.



Mişmiş Park'ta 350 çadırın kurulduğu alanda, temel ihtiyaçları karşılanan depremzede vatandaşlar için sosyal etkinlikler de düzenleniyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da 15 bin kişinin kalacağı 2 geçici barınma alanının inşaatına başlandığını açıkladı.



Kentte 313 bin metrekare alanda 2 bin 588 bağımsız bölümden oluşan 2 ayrı geçici barınma alanı inşasına başlandı. Hafif çelik ve prefabrik yapılı geçici konutların her biri, 27 metrekareden oluşacak.



Bakan Murat Kurum, geçici konutlara ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, "Adıyaman'da TOKİ ve Emlak Konut'umuzla 15 bin kişilik iki ayrı geçici barınma alanı yapıyoruz. En kısa sürede vatandaşlarımızı çadırlardan prefabrik evlere alacak, 1 yılda kalıcı konutlarımızı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.



