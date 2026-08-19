Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Ordu'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karadeniz’in eşsiz mavi ve yeşilinin buluştuğu Ordu’yu ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşturmanın önemine dikkat çekti. Kentin doğal güzellikleri, Antik Çağlardan günümüze uzanan tarihi, Çepni kültürü ve köklü yayla geleneğinden beslenen mirasının; kültür, sanat ve gastronomiyle iç içe zengin bir programla ziyaretçilerle buluşacağını belirten Ersoy, Ordu Kültür Yolu Festivali ile şehrin kültürel değerlerini yaşatmayı, görünürlüğünü artırmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Ersoy, “Kurul Kalesi Yerleşkesi’nden Ünye Kalesi’ne, Yason Burnu’ndan Çambaşı ve Perşembe yaylalarına uzanan bu zengin miras, Ordu’nun geçmişten bugüne taşıdığı güçlü kültürel kimliğin en önemli göstergeleridir. İlk kez Ordu’da gerçekleştireceğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivali ile şehrin tarihini, kültürünü, sanatını, gastronomisini ve doğal güzelliklerini aynı çatı altında buluşturacağız. Ordu’nun binlerce yıllık geçmişinden bugünün sanatına uzanan tüm renklerini Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle paylaşacağız.” dedi.

Bakan Ersoy, Karadeniz mutfak kültürünün özgün lezzetlerini yansıtan Ordu’da gastronominin de festivalin öne çıkan unsurlarından biri olacağını belirtti. 40’tan fazla Lezzet Noktası’ndan oluşan seçkiyle kentin zengin mutfak kültürünün yerli ve yabancı ziyaretçilere özel bir gastronomi rotası sunacağını ifade etti.

ORDU MUTFAĞI 40’TAN FAZLA LEZZET NOKTASINDA TANITILACAK

Ordu Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına Michelin Rehberi Tavsiye Listesi’nde yer alan Şef Necati Yılmaz ev sahipliği yapacak. Michelin Rehberi Tavsiye Listesi’nde bulunan Şef Ömer Bozyap, Şef Araz Aknam ve TV programcısı ve yazar Elif Korkmazel ile gastronomi yazarı Talip Bayram ise konuk olarak yer alacak.

Karadeniz’in eşsiz doğasıyla şekillenen Ordu, festival boyunca zengin mutfak kültürüyle öne çıkacak. Kentin dört bir yanındaki gastronomi durakları, ziyaretçilere Karadeniz’in geleneksel tatlarını keşfetme ve Ordu’nun sofrasına konuk olma fırsatı sunacak. Yerel işletmelerin hazırlayacağı yöresel lezzetler, kentin üretim kültürünü ve mutfak mirasını festival atmosferine taşıyacak.

Fındığı, yayla balı, mısır unu ve dağ çileği reçeliyle kendine özgü bir mutfak karakterine sahip olan Ordu’da, geleneksel tarifler kuşaktan kuşağa yaşatılıyor. Ordu mutfağının sevilen lezzetleri arasında Ordu yağlısı, mısır çorbası, pancar çorbası, melocan ve galdirik kavurmaları, kara lahana sarması, sakarca mıhlaması, keşkek ve yöresel tatlılar yer alıyor. Özellikle kentin simgesi haline gelen fındık ise hem geleneksel tariflerde hem de modern yorumlarda Ordu mutfağının başrolünü üstleniyor.

BİRBİRİNDEN ÖZEL SANATÇILARIN SESLERİ ORDU’DA YANKILANACAK

Ordu’da festival akşamları Tayfun Gürsoy Parkı’nda düzenlenecek konserlerle şenlenecek. Program kapsamında Mert Demir, Ferhat Göçer, Merve Özbey, Kıraç, Poizi, Sagopa Kajmer, Murat Boz, Ebru Yaşar ve Buray Ordu’da sahne alarak festival akşamlarında müzik şöleni yaratacak.

Festival programında ünlü sanatçıların konserlerinin yanı sıra Zeki Müren’in ölümsüz eserleri de “Zeki Müren Şarkıları” programında müzikseverlerin dinletisine sunulacak. Ordu Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde gerçekleşecek konserin yanı sıra Tayfun Gürsoy Parkı’nda düzenlenecek “Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı” konseri eşsiz bir müzik şöleni yaşatacak.

SERGİLER, SÖYLEŞİLER, ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ORDU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE

Festival kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi Binası Fuaye Alanı’nda "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", Taşbaşı Sanat Alanı’nda ise “Yaşayan Miras: Ordu Sergisi” ve "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri" sanatseverlerle buluşacak.

Durugöl Parkı Çocuk Etkinlik Alanı’nda kurulacak Çocuk Köyü, ASELSAN Çocuk Şenliği ve Etnospor da çocukların eğlence dünyasına ortak olacak.

Fotoğraf tutkunları ise FotoMaraton Ordu ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde Ordu’nun yeşil ve mavi hakimiyetinde olan doğal güzelliklerini kendi objektiflerinden ölümsüzleştirecek.

Ordu Kültür Yolu Festivali, 22-30 Ağustos tarihleri arasında konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce etkinlikle ziyaretçilerine şehrin kültürel zenginliğini sanatla iç içe deneyimleme fırsatı sunacak.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.