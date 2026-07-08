Türkiye Kültür Yolu Festivali, Van'da ziyaretçilerini ağırlayacak

Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival, Van'ın tarihi ve kültürel mirasını sanatla buluştururken, şehrin zengin mutfak kültürünü de 25’ten fazla Lezzet Noktası seçkisiyle ziyaretçilerin keşfine sunacak.

Binlerce yıllık geçmişi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van, sahip olduğu tarihi mirası, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliğiyle Türkiye'nin öne çıkan şehirleri arasında yer alıyor. Van Kalesi'nden Akdamar Adası'na uzanan tarihi ve doğal değerleriyle dikkat çeken şehir, festival süresince kentin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle kültür ve sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Van Kültür Yolu Festivali, şehrin tarihini, kültürünü ve yaşam zenginliğini sanatla buluşturarak ziyaretçilere Van'ı farklı yönleriyle deneyimleme imkanı sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin her şehrin kendine özgü kimliğini ve kültürel birikimini öne çıkaran bir anlayışla hazırlandığını belirtti. Ersoy, "Urartu'dan günümüze uzanan çok katmanlı tarihi, göl ile dağ arasında şekillenen özgün coğrafyası ve yaşayan kültürüyle Van, bu festivalde yalnızca bir ev sahibi değil, aynı zamanda kendi hikayesini sanat aracılığıyla anlatan önemli bir buluşma noktası olacak. Amacımız, Van'ın geçmişten bugüne taşıdığı kültürel mirası çağdaş sanatla buluşturarak hem yerel hem de uluslararası ziyaretçilerle daha güçlü bir etkileşim kurmasını sağlamak." dedi.

Bakan Ersoy, Van'ın köklü gastronomi kültürünün de festivalin önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayarak, 25’ten fazla Lezzet Noktası seçkisiyle Van kahvaltısından otlu peynire, inci kefalinden yöresel lezzetlere uzanan zengin mutfak kültürünün ziyaretçiler için özel bir keşif rotası oluşturacağını ifade etti.

Festival boyunca Van; konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, atölyeler ve söyleşilerle kentin dört bir yanında kültür ve sanatın buluşma noktası olacak. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinliklerle şehir, dokuz gün boyunca kültür ve sanatla iç içe bir atmosfer sunarken, ziyaretçiler de Van'ın tarihini, kültürünü, gastronomisini ve doğal güzelliklerini bir arada deneyimleme fırsatı bulacak.

VAN, EŞSİZ GASTRONOMİ MİRASINI FESTİVALLE ORTAYA KOYUYOR

Van, Kültür Yolu Festivali boyunca yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, eşsiz gastronomisiyle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında oluşturulan Lezzet Noktası seçkisinde yer alan 25’ten fazla restoran, kafe ve yerel işletme, Van’ın zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturacak.

Van Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına TV programcısı ve akademisyen şef Asuman Kerkez ev sahipliği yapacak. Şef Mehmet Fatih Sarp, şef Aydın Demir, şef Mehmet Gök, girişimci Gamze Cizreli, girişimci Bekir Kaya ve gastronomi yazarı Emine Tunadan da konuk olarak yer alacak.

Binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan, Doğu Anadolu’nun bereketli yaylaları, Van Gölü’nün sunduğu doğal ürünler ve hayvancılık geleneğiyle şekillenen Van mutfağı; kendine özgü lezzetleri ve güçlü yerel üretim kültürüyle öne çıkıyor. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Van kahvaltısı geleneği başta olmak üzere, otlu peyniri, Van balığı (inci kefali), keledoş, kurut aşı, kete ve etli köfte çeşitleri, murtuğa, kavut, Van balı, bakliyat ve reçel çeşitleri gibi kente özgü lezzetler festival boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

KONSERLER FESTİVALİN COŞKUSUNA ORTAK OLUYOR

Van’da festival akşamları Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda düzenlenecek konserlerle renklenecek. Program kapsamında Buray, Sefo, Kıraç, Simge, Fatma Turgut, Murat Boz, Sagopa Kajmer ve Bayhan Van’da sahne alarak festival akşamlarını müzikle dolduracak.

SERGİ, SÖYLEŞİ, ATÖLYE VE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ FESTİVALDE DENEYİMLENECEK

Festival kapsamında Van Müzesi’nde “Yaşayan Miras: Van Sergisi”, “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, “Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri” sanatseverlerle buluşacak. Atatürk Kültür Parkı Çocuk Köyü’nde ise Çocuk Köyü Etkinlikleri ve Aselsan Çocuk Şenliği çocukların eğlence dünyasına ortak olacak. Geleneksel sanat atölyeleri, yaşayan miras ve şehrin tarihi hakkında söyleşiler de Van Kültür Yolu Festivali’nde ziyaret edilebilecek.

Van Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek olan “Toti ile Poti” tiyatro oyunu da festival kapsamında minik izleyicilerle buluşacak. Çocuklar danslı, müzikli ve resimli gösteriyle keyif dolu anlar yaşayacak.

Festival etkinlikleri arasında ise FotoMaraton Van ve FotoMaraton Çocuk yer alacak. Katılımcıların kendi kadrajlarından şehri görecekleri ve eğlenceli bir rekabet ortamı yaratılacak etkinlikle Van, eşsiz fotoğraflarla buluşacak.

Van Kültür Yolu Festivali, 11-19 Temmuz tarihleri arasında çeşitli konser, tiyatro, söyleşi, sergi, atölye ve çocuk etkinliklerini sanatseverlerle bir araya getirmeye hazırlanıyor.