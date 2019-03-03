Yurdun bir bölümü bahar havası yaşarken, doğu anadoluda sert kış koşulları devam ediyor. Kars, Van, Bitlis ve Muş'ta kar yağışı nedeniyle 441 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Türkiye'nin batısı ve Karadeniz'de güneş yüzünü gösterdi. Akdeniz kıyılarında sağanak, yurdun doğusunda ise kar var.Bir tarafta bahar havası yaşanırken Doğu Anadolu hala kar ile mücadele ediyor.Bölgede özellikle yüksek kesimlerde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.Kars'ta 64, Van'da 195, Bitlis'te 150, Muş'ta 32 köy ve mahalle yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı.Karla mücadele ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü buzlanma ve dona karşı vatandaşları uyardı.Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya ve Kırşehir'de de sağanak etkili oldu.