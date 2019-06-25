banner1005
Doğu Perinçek'ten çarpıcı açıklama
Doğu Perinçek'ten çarpıcı açıklama
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Türkiye'nin biyonik adamı!

Manisa'da yaşayan Nail Yavuz 25 kalp krizi, 3 beyin kanaması ve 2 felç geçirdi. Kalbine kalp pili ve 5 stent, bacağında da yapay damar takılan Yavuz, adeta biyonik adam gibi yaşıyor.

Türkiye'nin biyonik adamı!

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan doğalgaz ve telekom ustası Nail Yavuz'un bugün hayatta olması adeta bir mucize. 56 yaşındaki Yavuz, 2007 yılından 2019 yılına kadar 25 defa kalp krizi geçirdi. Sonrasında yapılan ameliyatlarla adeta biyonik adama dönüştü.

Geçirdiği kalp krizlerinde defalarca öldü öldü dirildi. Anlattığı bir olay ise tam anlamıyla inanılmaz.

Yavuz'un zaman zaman 33'e çıkan tansiyonu hiçbir zaman 23'ten aşağı düşmüyor. Kullandığı ilaçlarla hayatta kalması bile mucize.

5 stent ve yapay damarlarla yaşayan biyonik adam, kalp pili nedeniyle hiçbir elektronik cihaz ve cep telefonu kullanamıyor. X-Ray cihazlarından ve yüksek gerilim hatlarından geçemiyor. Kalbi durduğunda kalp pili devreye giriyor. Atlattığı sayısız kalp krizi ve ameliyatlara rağmen hayatta kalmasını, keçi sütü ve zeytinyağına bağlıyor. Organik besleniyor. "stresten kesinlikle uzak durun" diyen Yavuz'un herkese mesajı var.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.