Türkiye'nin biyonik adamı!

Manisa'da yaşayan Nail Yavuz 25 kalp krizi, 3 beyin kanaması ve 2 felç geçirdi. Kalbine kalp pili ve 5 stent, bacağında da yapay damar takılan Yavuz, adeta biyonik adam gibi yaşıyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan doğalgaz ve telekom ustası Nail Yavuz'un bugün hayatta olması adeta bir mucize. 56 yaşındaki Yavuz, 2007 yılından 2019 yılına kadar 25 defa kalp krizi geçirdi. Sonrasında yapılan ameliyatlarla adeta biyonik adama dönüştü.



Geçirdiği kalp krizlerinde defalarca öldü öldü dirildi. Anlattığı bir olay ise tam anlamıyla inanılmaz.



Yavuz'un zaman zaman 33'e çıkan tansiyonu hiçbir zaman 23'ten aşağı düşmüyor. Kullandığı ilaçlarla hayatta kalması bile mucize.



5 stent ve yapay damarlarla yaşayan biyonik adam, kalp pili nedeniyle hiçbir elektronik cihaz ve cep telefonu kullanamıyor. X-Ray cihazlarından ve yüksek gerilim hatlarından geçemiyor. Kalbi durduğunda kalp pili devreye giriyor. Atlattığı sayısız kalp krizi ve ameliyatlara rağmen hayatta kalmasını, keçi sütü ve zeytinyağına bağlıyor. Organik besleniyor. "stresten kesinlikle uzak durun" diyen Yavuz'un herkese mesajı var.



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