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Türkiye'nin doğusunda kış sağanak yağmur ve kar var

Türkiye'nin doğusunda kış sağanak yağmur ve kar var. Ardahan ve Erzurum'da kar ve tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerde yollar trafiğe kapandı. Rize'de ise sağnak yağmur etkili oldu, bir kişi kayboldu.

Türkiye'nin doğusunda kış sağanak yağmur ve kar var

Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış yüzünü gösterdi. Kar yağışı Ardahan, Kars ve Erzurum’da etkili oldu. 

Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesini birbirine bağlayan Erzurum Ovit Geçiti kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Sürücüler yolda mahsur kaldı.

Görüş mesafesi zaman zaman 3 metreye kadar düştü. Yolda kalan araçlar karayolları ekiplerin yardımıyla güçlükle kurtarıldı.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ardahan da beyaza büründü. Göle ve Hanak ilçelerinde 17 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Merkezdeki ağaçlar ise yoğun kar yağışına dayanamadı.  Birçok ağacın dalı kırıldı.

Bu görüntüler de Trabzon'un Haldizen Yaylası mevkisinden. Kar ve tipi nedeniyle 3 kişi yolda mahsur kaldı.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı bölgede ekipler 10 saat süren çalışmaların ardından mahsur kalanlara ulaştı. 

Rize ve Artvin'de ise şiddetli yağmur seli beraberinde getirdi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde şiddetli yağmurla birlikte Çağlayan Deresi taştı. Dere kenarında odun toplayan Erol Çabuk suya kapılarak kayboldu.

Artvin'de ise yağmur giderek şiddetini artırdı. Bölgedeki  birçok dere taştı.  

Yetkililer bölgede heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #ardahan #erzurum
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