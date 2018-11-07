Günün "en tatlı" haberi var şimdi... Ordu'da, Çikolata Park Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Parkın bahar aylarında hizmete girmesi planlanıyor.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yapımı süren Çikolata Park Projesi'nin, yüzde 80'i tamamlandı.



Türkiye'nin "en tatlı" projesi olarak nitelendirilen Çikolata Park, 60 dönüm alan üzerine inşa ediliyor.



Deniz kenarındaki projede, fındığın tarihini yansıtan müzenin yanı sıra seyir terası, çocuk oyun parkı ile sportif alanlar, restoran, düğün salonları da yer alacak.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen projeyi yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi aldı. Parkla, kentin turizm ve ekonomisine katkı sağlanması planlanıyor.



Çikolata Park Projesi'nin, yılbaşında tamamlanması ve nisan veya mayıs ayında da hizmete girmesi hedefleniyor.



ulusal.com.tr