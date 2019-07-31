Türkiye'nin güneyi kavruluyor (hava durumu)

Termometreler 40 dereyi aştı. Sıcak hava dalgası Türkiye'nin güneyini kavurdu.
Sıcaklık Diyarbakır'da 42, Şanlıurfa'da 41, Ceylanpınar ilçesinde 42, Siirt'in Baykan ilçesinde 41, Batman'da 42, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 44, Silopi ilçesinde 41 derece ölçüldü.
Sıcaktan bunalanlar klimanın yanından ayrılmadı. Bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Uzmanlardan uyarı gecikmedi.
Özelikle hasta, gebe, yaşlı ve çocukların 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerekiyor.
Bölge bir süre daha sıcak havanın etkisi altına olacak.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.