Türkiye'nin güneyi kavruluyor (hava durumu)

Türkiye'nin güneyi kavruluyor. Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcak vatandaşları bunalttı. Şırnak'ta termometreler 40 dereceyi gördü.

Termometreler 40 dereyi aştı. Sıcak hava dalgası Türkiye'nin güneyini kavurdu.Sıcaklık Diyarbakır'da 42, Şanlıurfa'da 41, Ceylanpınar ilçesinde 42, Siirt'in Baykan ilçesinde 41, Batman'da 42, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 44, Silopi ilçesinde 41 derece ölçüldü.Sıcaktan bunalanlar klimanın yanından ayrılmadı. Bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. Uzmanlardan uyarı gecikmedi.Özelikle hasta, gebe, yaşlı ve çocukların 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerekiyor.Bölge bir süre daha sıcak havanın etkisi altına olacak.