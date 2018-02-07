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Türkiye'nin ilk süt robotu İzmir'de hayata geçiyor

Türkiye'nin ilk süt robotu İzmir'de hayata geçiyor. Proje, Tire Süt Kooperatifi tarafından başlatıldı. Pastörize süte 24 saat ulaşılabilmesi için hastane, metro, vapur gibi yurttaşların kolaylıkla ulaşabileceği noktalara süt otomat makinelerini yerleştirilecek.

Türkiye'nin ilk süt robotu İzmir'de hayata geçiyor

Üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşacak.

Türkiye'nin ilk süt robotları İzmir'in dört bir yanında yurttaşların hizmetine sunulacak.

Proje, Tire Süt Kooperatifi tarafından geliştirildi. 

Yurttaşlar 24 saat boyunca hastanelerden, metro ve vapur istasyonları gibi işlek noktalardan kolaylıkla pastörize süte ulaşabilecek.

Kurulacak otomatlardan 3 lira karşılığında süt temin edilebilecek.

Çiftliklerde kooperatifin kontrolünde hijyenik koşullarda sağılan sütler fabrikalarda işlenerek paketleniyor. Pastörize sütler kaynatmadan tüketilebiliyor.



HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmit #süt
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