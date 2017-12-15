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Türkiye'nin lezzetleri Diyarbakır'da köy okulunun sofrasında buluştu

Türkiye'nin 54 yöresel lezzeti Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir köy okulunun sofrasında buluştu. Diyarbakırlı öğrenciler yerli malı haftası kapsamında farklı yöresel tatlarla tanıştı.

Türkiye'nin lezzetleri Diyarbakır'da köy okulunun sofrasında buluştu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir köy okulunda Türkiye'nin lezzetleri buluştu.

Kumrucuk Köyü İlkokulu Öğretmeni Hasan Kartal, Yerli Malı Haftası vesilesiyle öğrencilerine ülkenin farklı lezzetlerini tattırmak istedi.

Sosyal medyadan başlattığı kampanya kısa sürede yanıt buldu ve ortaya bu güzel manzara çıktı.

Kampanyaya katılanlar sadece yiyecek göndermedi Diyarbakır'a... 

Her gelen lezzetin ayrı bir hikayesi vardı. Bodrum'dan gelen mandilanın hikayesi ise gözleri dolduran cinstendi.

Yerli malı haftası sayesinde yeni lezzetler keşfeden öğrencilerin yüzleri gülüyor. 

Eskişehir, Sakarya, Isparta, Çanakkale, Yalova, Antalya, Mersin, Afyonkarahisar'ın da aralarında bulunduğu  35 farklı yörenin yemeklerini tanıdılar.

Onlar Türkiye'nin geleceği, onların gülümsemesi bütün sorunların çözümü... 



ulusal.com.tr
 

Etiketler; #diyarbakır
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