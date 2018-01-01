Türkiye'nin narenciye deposu Mersin'de üreticilerin yüzü gülmedi. Çiftçiler 70 kuruşa mal ettiği mandalina ve portakalı hala 10 yıl önceki fiyattan satıyor. Üreticiye göre bu kötü tablonun nedeni tarım politikasın olmaması...

Mersin'de dalında portakal ve mandalina 60 kuruştan satılıyor. Hal böyle olunca da binbir emekle ürün yetiştiren çiftçi kazanamıyor.



Türkiye'nin narenciye deposu olan kentte 275 bin dekar alanda üretim yapılyor. Bu alandan toplam 835 bin ton ürün elde ediliyor.



Üreticiler 70 kuruşa mal ettikleri portakal ve narenciyeyi yok pahasına satıyor. Bu da üreticilerin yüksek olan girdi maliyetlerini bile karşılayamıyor.



Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen'e göre sorun tarım politikası eksikliği...



Tarıma gereken önemin verilmediğini belirten Şen, alternatif ürünlerinde ekilmesi gerektiğini söylüyor.







ulusal.com.tr