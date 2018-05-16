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Türkiye nüfusunun 12 milyonu genç
Türkiye nüfusunun 12 milyonu genç

Türkiye nüfusunun 12 milyonu genç

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 983 bin 97 genç bulunuyor. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16,1'ine karşılık geliyor.

Türkiye nüfusunun 12 milyonu genç

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2017" araştırmasına göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 16,1'ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 983 bin 97 kişiyi bulurken, bunun yüzde 51,2'si genç erkek, yüzde 48,8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

En fazla genç Hakkari'de

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,6 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 23,8 ile Şırnak ve yüzde 23,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 13 ile Muğla, yüzde 13,3 ile Balıkesir olarak sıralandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #Genç Nüfus
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