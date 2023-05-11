TÜİK yayınladı: Türkiye nüfusunun yüzde kaçı kentlerde yaşıyor?

TÜİK, 2022 yılına ilişkin kent-kır nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin toplam yüz ölçümünün yüzde 1,6'sını oluşturan 'yoğun kent' olarak adlandırılan yerleşim yerlerinde yaşayan kişi sayısı, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 57 milyon 934 bin 583 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 67,9'u yoğun kentlerde ikamet etti. 'Kır' olarak sınıflandırılan ve Türkiye yüz ölçümünün yüzde 93,5'ini oluşturan yerleşim yerlerinde toplam nüfusun yüzde 17,3'ü ikamet ederken; 'orta yoğun kent' olarak sınıflandırılan ve ülke yüz ölçümünün yüzde 4,9'unu oluşturan yerleşim yerlerinde nüfusun yüzde 14,8'i ikamet etti.

Yoğun kentlerde ikamet eden nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Orta yoğun kent nüfusun yüzde 50,3'ünü erkekler, yüzde 49,7'sini kadınlar; kırda ise nüfusun yüzde 51,4'ünü erkekler ve yüzde 48,6'sını kadınlar oluşturdu.