TÜİK yayınladı: Türkiye nüfusunun yüzde kaçı kentlerde yaşıyor?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'de toplam nüfusun yüzde 67,9'unun 'yoğun kent', yüzde 17,3'ünün 'kır' ve yüzde 14,8'inin ise 'orta yoğun kent' olarak sınıflandırılan yerleşim alanlarında ikamet ettiğini açıkladı. İşte o veriler...
TÜİK, 2022 yılına ilişkin kent-kır nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin toplam yüz ölçümünün yüzde 1,6'sını oluşturan 'yoğun kent' olarak adlandırılan yerleşim yerlerinde yaşayan kişi sayısı, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 57 milyon 934 bin 583 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 67,9'u yoğun kentlerde ikamet etti. 'Kır' olarak sınıflandırılan ve Türkiye yüz ölçümünün yüzde 93,5'ini oluşturan yerleşim yerlerinde toplam nüfusun yüzde 17,3'ü ikamet ederken; 'orta yoğun kent' olarak sınıflandırılan ve ülke yüz ölçümünün yüzde 4,9'unu oluşturan yerleşim yerlerinde nüfusun yüzde 14,8'i ikamet etti.
Yoğun kentlerde ikamet eden nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Orta yoğun kent nüfusun yüzde 50,3'ünü erkekler, yüzde 49,7'sini kadınlar; kırda ise nüfusun yüzde 51,4'ünü erkekler ve yüzde 48,6'sını kadınlar oluşturdu.
NÜFUSUMUZUN %67,9'UNU YOĞUN KENT OLARAK SINIFLANDIRILAN YERLERDE İKAMET EDENLER OLUŞTURDU
Ülkemiz toplam yüzölçümünün sadece %1,6'sını oluşturan yoğun kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 57 milyon 934 bin 583 kişi yaşamaktadır. Diğer bir ifadeyle Türkiye nüfusunun %67,9'u söz konusu yerleşim yerlerinde ikamet etmektedir.
Kır olarak sınıflandırılan ve Türkiye yüzölçümünün %93,5'ini oluşturan yerleşim yerlerinde toplam nüfusun %17,3'ü ikamet ederken, orta yoğun kent olarak sınıflandırılan ve ülke yüzölçümünün %4,9'unu oluşturan yerleşim yerlerinde nüfusun %14,8'inin ikamet ettiği görüldü.
Diğer yandan cinsiyete göre dağılıma bakıldığında, yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet eden nüfusun %49,7'sini erkeklerin, %50,3'ünü ise kadınların oluşturduğu görüldü. Orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin %50,3'ünü erkekler, %49,7'sini kadınlar; kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin ise %51,4'ünü erkekler ve %48,6'sını kadınlar oluşturdu.
YAŞLI NÜFUSUN %30,1'İNİN KIR OLARAK SINIFLANDIRILAN YERLERDE İKAMET ETTİĞİ GÖRÜLDÜ
Ülkemiz toplam nüfusunun %9,9'unu oluşturan 65 yaş ve üzeri nüfusun %30,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet ettiği görüldü. Yaşlı nüfusun %14,6'sını orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlar oluştururken; %55,3'ünü ise yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlar oluşturdu.
Türkiye nüfusunun %68,1'ini oluşturan 15-64 yaş grubu çalışma çağındaki nüfus içinde yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranı %69,2 oldu. Bu yaş grubundaki toplam nüfus içinde orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranı %14,7 iken; kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranı %16,1 olarak gerçekleşti.
Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubu nüfusun %69,7'sinin yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde, %15,3'ünün orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde ve %15'inin kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ettiği görüldü.
YOĞUN KENT OLARAK SINIFLANDIRILAN YERLERDE YAŞAYANLARIN ORANININ EN FAZLA OLDUĞU İL İSTANBUL OLDU
ADNKS, 2022 sonuçlarına göre en yüksek nüfusa sahip il olan İstanbul'da ikamet edenlerin %96,4'ünün yoğun kent, %2,7'sinin orta yoğun kent ve %0,9'unun kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü. Türkiye'nin ikinci büyük nüfusuna sahip il olan Ankara'da ikamet edenlerin %88,3'ünün yoğun kent, %7,6'sının orta yoğun kent ve %4,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü. Nüfus büyüklüğü açısından üçüncü sırada yer alan İzmir'de ikamet edenlerin ise %78,6'sının yoğun kent, %12,2'sinin orta yoğun kent ve %9,1'inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü.