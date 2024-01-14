Türkiye şehitlerini uğurladı



Sokaklar caddeler doldu taştı, törenlere binlerce kişi katıldı. Türkiye şehitlerini bu görüntülerle uğurladı.



Sözleşmeli Er Murat Atar, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.



Atar'ın naaşı, İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehit Atar için ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi.



Kahraman askerin naaşı, Bolluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.



Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in naaşı, Aksaray'a uğurlandı. Ulu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Şehidin erkek kardeşi Okan Delen, ağabeyinin şapkasıyla törene katıldı.



Delen'in naaşı, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.



Giresun'da da şehit töreni vardı. Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı, Görele Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü.



Köroğlu'nun naaşı, ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında sonsuzluğa uğurlandı.



Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez için Kahramanmaraş'ta tören yapıldı. Gülmez'in naaşı, Hacıkodal Küme Evleri'ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındı.



Törende baba Hasan, annesi Dürdane ve Libya'da görevli uzman çavuş ağabeyi Adem Gülmez ile diğer kardeşleri, taziyeleri kabul etti.



Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur memleketi Niğde'nin Himmetli köyüne uğurlandı.





Batur için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Şehidin kardeşi Cebrail Batur, ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze törenine katıldı.



Eskişehir de şehidini sonsuzluğa uğurladı. Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in naaşı Alpu ilçesi Reşadiye Camisi'ne götürüldü.



Namazın ardından Evcin'in naaşı omuzlara alınarak top arabasına taşındı. Evcin, Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi Mezarlığına defnedildi.