Türkiye şehitlerini uğurladı! Pençe Kilit Operasyonunda şehit düşen 5 asker toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler ebediyete uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Teğmen Fatih Uğur Altınbaş’ın naaşı memleketi Ankara’nın Balâ ilçesine uğurlandı.

Cenaze namazının ardından şehit asker naaşı, 2012 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru babası Kadir Altınbaş'ın yanına defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in Zonguldak’taki ailesine şehadet haberi verildi. Uzun Mehmet Cami'nde tören yapıldı. Şehit binlerce kişinin katıldığı törenle ebediyete uğurlandı.

PKK saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale için Sivas'ta tören yapıldı. Şehidin kız kardeşi Zümrüt Alma, askerin naaşını askeri üniforma ile selam vererek karşıladı. Şehit 6 yıldır uzaman çavuş olarak görev yapıyordu.

Şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir Gaziantep'te ebediyete uğurlandı.Şehidin naaşı, karşılama töreninin ardından Asri Mezarlığa götürüldü. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı şehitlikte toprağa verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ için memleketi Diyarbakır'ın Hani ilçesinde tören düzenlendi.

Hani ilçesinin kırsal Çardaklı Mahallesi'ndeki baba ocağından helallik alındı. Şehidin naaşı, gözyaşları içinde mahalle mezarlığında defnedildi.