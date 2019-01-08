Yoğun kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu'da 2 bin 304 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Bursa, Konya, Tunceli, Karaman, Bitlis, Bingöl, Ağrı, Çanakkale, Kocaeli'de eğitime ara verildi. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5 derece altına düştü.

Türkiye soğuk ve karlı havaya teslim oldu.Yurdun doğusu kar altında. Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Kars'ta 1355 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor.Kar kalınlığın yer yer 1 metreyi bulduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de de 949 yerleşim yerinin yolu kapandı.Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için iş makineleri desteğinde çalışmalarını sürdürüyor.Sert tipinin etkili olduğu Tunceli-Pülümür-Erzincan, Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Çıldır-Aktaş kara yollarında ulaşımda aksadı.Bolu Dağı, D-655 kara yolu, Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu yoğun kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı. Polis ekiplerince durdurulan tırlar, tır parklarına yönlendiriliyor. Diğer araçların geçişlerine ise kar lastiği ve zincir uygulamasıyla izin veriliyor.Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi geçtiği bölgede, kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyardı.Karadeniz Bölgesi'nde ise Gümüşhane, Ordu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.Bursa, Konya, Tunceli, Karaman, Bitlis, Bingöl, Ağrı, Çanakkale, Kocaeli'de okullar 1 gün tatil edildi.Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düştü. İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor.