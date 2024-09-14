Türkiye Suriye ilişkileri normalleşiyor

Türkiye Suriye ilişkileri 13 yıl aradan sonra normalleşme dönemine hazırlanıyor.



Ceylanpınar Gümrük Kapısı açıldı. Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ilişkilerin düzelmesiyle birlikte ticareti canlandırmak için hazırlandıklarına vurgu yaptı.



İkili ilişkilerin düzelmesine yönelik gelişmeler sınır hattındaki kentlerimizde dikkatle takip ediliyor.



İlişkilerin düzelmesiyle birlikte kapıların açılması, ticaretin başlaması en önemli beklenti.



İki ülkenin görüşme süreci Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönüşü de başlattı.



Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı Suriyelilerin dönmesiyle kentte evlerin, işyerlerinin boşalması ve kısa vadede ekonominin olumsuz etkileneceğine dikkat çekti.



Ancak Başkan Celkanlı, Suriye ile ticaretin başlamasıyla kentin ekonomisinin sığınmacıların gitmesiyle oluşacak zararı telafi edeceğini anlattı.

